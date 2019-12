Diese Frage ist fast am schwierigsten zu beantworten, weil die methodischen Probleme hier womöglich am schwersten wiegen: Wer misst was wo und wann und vergleicht es womit? Folgt man den Klima- und Umweltschützern, verringert ein generelles Tempolimit die Geschwindigkeitsunterschiede. Das würde zum einen die Staugefahr minimieren und damit dem Klima helfen. Und zugleich würde es die Unfallgefahr verringern und somit die Verkehrssicherheit (dieses Argument führt auch die Gewerkschaft der Polizei an, die sich für ein Tempolimit ausspricht).