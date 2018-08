Auf diesem Grundstück lebten die verwahrlosten Kinder. Quelle: Uncredited/Taos County Sheriff's Office/AP/dpa

Nach der Rettung von elf verwahrlosten Kinder aus einem Lager im US-Staat New Mexico sind schwere Vorwürfe gegen einen der festgenommenen Erwachsenen laut geworden: Der Vater habe den Minderjährigen in dem Camp ein Waffentraining gegeben, hieß es in Gerichtsakten der Staatsanwaltschaft.



Demnach ließ der Verdächtige die Kinder mit Gewehren üben - mit dem Ziel, dass sie später Blutbäder in Schulen anrichten sollten. Staatsanwalt Timothy Hasson beantragte eine Inhaftierung des Verdächtigen.