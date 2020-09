Walnüsse und Gras in einem Motorraum.

Quelle: Holly und Chris Persic/AP/dpa

Ein ungewöhnliches Winterversteck hat ein Ehepaar im US-Bundesstaat Pennsylvania entdeckt: Unter der Motorhaube seines Autos hatten Eichhörnchen nahe Pittsburgh wohl über 200 Walnüsse und Gras gehortet, berichteten US-Medien.



Die Frau erzählte ihrem Mann am Telefon, das Auto rieche, als ob es brenne, und sie habe ein seltsames Geräusch gehört. Der Mann riet, die Motorhaube zu öffnen - und erhielt ein Foto mit dem kuriosen Fund. Bei einer Inspektion in einer Werkstatt fand sich kein bleibender Schaden am Auto.