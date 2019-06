Der beschuldigte Autofahrer David Croswell.

Quelle: Alisha Jucevic/The Columbian/The Columbian/dpa

Im US-Bundesstaat Washington wird ein Mann beschuldigt, zwei deutsche Urlauber mit seinem Auto überfahren und getötet zu haben. Der 71-Jährige soll am Strand eines Flusses entlang gefahren sein und den Mann und die Frau dabei erfasst haben. Die beiden Opfer lagen am Wasser, wie die Polizei mitteilte.



Die Urlauber starben demnach in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen. Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um einen 61 Jahre alten Mann und eine 62 Jahre alte Frau.