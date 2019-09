Ein Flugzeug beim Landeanflug. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

An den deutschen Flughäfen hat sich im Juli die Pünktlichkeit verbessert. So waren 70,1 Prozent der Flüge pünktlich, das teilte der Flughafenverband ADV mit. Das waren 12,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor, als der europäische Luftverkehr in einem bis dahin beispiellosen Sommer-Chaos steckte.



Gründe waren damals das Überangebot der Airlines und zu wenig Personal bei der Flugsicherung. Im Juli wurden laut Verband 2.343 Flüge an den deutschen Flughäfen kurzfristig gestrichen, was einem Anteil von 1,2 Prozent entsprach.