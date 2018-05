Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Archivbild Quelle: ---/Presidencia Miraflores/dpa

Die EU droht Venezuela im Vorfeld der Präsidentenwahl am 22. April mit neuen Sanktionen. Sollte die Abstimmung nicht frei und fair ablaufen, sei man bereit, umgehend zu reagieren, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.



Alle Parteien in Venezuela müssten sich am politischen Prozess beteiligen können und gleichen Zugang zu Medien haben. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro will sich bei der Abstimmung im April bis 2025 im Amt bestätigen lassen.