Viele Großspenden für CDU und FDP. Symbolbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

CDU und FDP haben im Wahljahr 2017 mit Abstand die meisten Großspenden bekommen. Die CDU strich bis kurz vor Weihnachten meldepflichtige Großspenden von insgesamt fast 2,9 Millionen Euro ein, die FDP kam auf rund 1,9 Millionen Euro. Das geht aus Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervor.



Die FDP bekam damit nach einer Auswertung des Vereins Lobbycontrol mehr als doppelt so viel wie im Bundestagswahljahr 2013. An die Grünen gingen 373.000 Euro, an die SPD nur 350.000 Euro.