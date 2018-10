Zu den Rüstungsexporten zählten auch Küstenschutzboote. Quelle: Stefan Sauer/ZB/dpa

Trotz der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg hat die neue Bundesregierung Rüstungsexporte für 254 Millionen Euro an das Königreich genehmigt. An die anderen acht Länder der Kriegsallianz gingen seit März Güter für 21,8 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor.



Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag ein Exportstopp für alle am Jemen-Krieg beteiligten Länder vereinbart - mit Ausnahme von bereits erteilten Vorgenehmigungen.