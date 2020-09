Geiger verliert teures Instrument im Zug. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein britischer Geiger hat nach eigenen Angaben sein 310 Jahre altes Instrument in einem Zug vergessen. Er sei nach dem Verlust des etwa 290.000 Euro teuren Instruments am Boden zerstört, sagte der Musiker Stephen Morris der BBC.



Es handelt sich laut BBC um eine Violine von David Tecchler aus der Zeit des Barocks, dessen Instrumente von Spitzenmusikern gespielt werden. Falls jemand die Geige in einem weißen Kasten gefunden habe, möge er sich doch melden, bat Morris.