Labour-Chef Jeremy Corbyn muss sich auf Streit einstellen. Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Vor allem der Brexit steht von diesem Sonntag an im Mittelpunkt des britischen Labour-Parteitages. Zu dem viertägigen Treffen in Liverpool werden etwa 13.000 Delegierte der Oppositionspartei erwartet.



Der europafreundliche Flügel möchte die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zum finalen Deal mit Brüssel zur offiziellen Parteilinie machen. Parteichef Jeremy Corbyn setzt lieber auf Neuwahlen. Großbritannien will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen.