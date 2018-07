Auch am Tag danach herrschte weitgehend Fassungslosigkeit. So wie bei David Santiago López Garcia, der sich am Donnerstag einen Fahrer genommen hatte, um von Kasan nach Samara zu kommen. Der 19-jährige Kolumbianer will erleben, wie seine Lieblinge um Bundesliga-Star James Rodriguez im letzten Gruppenspiel gegen Senegal (Donnerstag 16 Uhr MESZ) das WM-Achtelfinale erreichen, das ausgerechnet der Weltmeister Deutschland am Vorabend in seiner Wahlheimat Kasan mit dem 0:2 gegen Südkorea verspielt hatte. "Ich bin geschockt", sagte der Student. "Wie konnte das passieren?"