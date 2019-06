Imamoglu hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März knapp gewonnen. Nach der umstrittenen Annullierung des Wahlsiegs ist in der Bosporus-Metropole am Sonntag die Bürgermeisterwahl wiederholt worden. Die Abstimmung galt als Test für die Demokratie in der Türkei und als richtungsweisend für die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdogan.