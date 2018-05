Orgelbau und Orgelmusik sind nun immaterielles Kulturerbe. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland ist in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. Diese Entscheidung wurde bei der Tagung des UNESCO-Komitees auf der südkoreanischen Insel Jeju bekanntgegeben.



In die "Liste des dringend erhaltungsbedürftigen Immateriellen Kulturerbes" wurden sechs neue Elemente eingeschrieben, darunter die türkische Pfeifsprache und der traditionelle Poesievortrag Al Azu in den Vereinigten Arabischen Emiraten.