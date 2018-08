Alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn (Archivbild) Quelle: dpa

Finanziell stünden Alleinerziehende "nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben", sagte der Präsident des Statistikamtes, Georg Thiel, bei der Vorstellung der Studie "Alleinerziehende in Deutschland 2017". Demnach ist das Armutsrisiko für Ein-Eltern-Familien immer noch doppelt so hoch wie in der übrigen Bevölkerung. So liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Haushalten von Alleinerziehenden um knapp ein Fünftel niedriger als in Haushalten mit zwei Erwachsenen.



Fast zwei Drittel der alleinerziehenden Eltern (63 Prozent) haben nicht die Mittel, unerwartete Ausgaben in Höhe von 1.000 Euro zu bestreiten. Damit ist jeder dritte Alleinerziehenden-Haushalt armutsgefährdet. Im Bevölkerungsdurchschnitt liegt die Quote bei 16 Prozent. Alleinerziehende sind zudem überproportional häufig von Überschuldung betroffen.