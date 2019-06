Ökolandbau in Deutschland auf dem Vormarsch. Archivbild

Der Ökolandbau in Deutschland legt weiter zu. Der Anteil an der gesamten Agrarfläche stieg bis Ende 2018 auf 9,1 Prozent, wie aus Daten des Landwirtschaftsministeriums hervorgeht. Ökologisch wirtschaften nun knapp 32.000 Betriebe und damit 12 Prozent aller Landwirte.



Die ökologisch bewirtschaftete Fläche vergrößerte sich auf 1,5 Millionen Hektar. Das ist eine Fläche fast so groß wie Schleswig-Holstein. Ziel der Regierung ist, den Öko-Flächenanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu bringen.