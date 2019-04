Allein in Mosambik und Simbabwe starben mehr als 700 Menschen, hunderte weitere werden noch vermisst. Am Donnerstag erklärten die Behörden in Mosambik den Rettungseinsatz in dem Land offiziell für beendet. Die Hilfsorganisation Caritas International erklärte am Freitag in Freiburg, die Lage in Beira sei "weiterhin dramatisch". Um den vielen Obdachlosen einen Schutz gegen den Regen zu bieten, schicke die Caritas ein Flugzeug mit 8000 stabilen Plastikplanen in das Gebiet. Außerdem würden Nahrungsmittel und Hygieneartikel verteilt.