Dabei ist es ziemlich egal, was man arbeitet. Ob Landwirt, Vorarbeiter, Kassiererin, Straßenbahnfahrer, Krankenschwester, Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung oder Kellner, in allen Bereichen wird mittlerweile öfter an Sonn- und Feiertagen geschuftet als noch vor 20 Jahren. Besonders gilt das aber im Gastgewerbe, in Alten- und Pflegeheimen sowie im Wach- und Sicherheitsdienst. Etwa die Hälfte der dort Beschäftigten arbeitet ständig oder regelmäßig an Sonn- und Feiertagen – auch an Heiligabend.