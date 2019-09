Der Anteil der Einser-Abiturienten in Deutschland steigt. Das ergibt eine Umfrage in allen 16 Bundesländern, die die Rheinische Post durchgeführt hat. In 15 Bundesländern gab es 2018 anteilsmäßig mehr Einser-Abis als vor zehn Jahren. Nur in Baden-Württemberg gab es etwas weniger. Deutschlandweit schließt mehr als jeder vierte Abiturient mit einer Eins vor dem Komma ab, vor zehn Jahren war es noch jeder fünfte.