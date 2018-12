Der Ökostrom-Anteil wird immer größer. Archivbild.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland ist weiter gestiegen. Nach einer Prognose des Branchenverbands BDEW legte der Beitrag von Windkraft oder Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 2018 auf 35 Prozent zu. Im Vorjahr waren es 33 Prozent.



Der Anteil des in Stein- und Braunkohlekraftwerken erzeugten Stroms dagegen sank von 37 Prozent auf 35 Prozent. Damit geht der CO2-Ausstoß im Energiesektor weiter zurück, und zwar um rund elf Millionen Tonnen.