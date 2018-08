In einer Studie haben mehr als 50 Forscher aus elf Ländern rund um Steinbauer und Sonja Wipf vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) nachgewiesen, dass die Artenvielfalt auf Gipfeln in ganz Europa ansteigt. "Und die Etablierung von neuen Arten beschleunigt sich mit der Zeit", sagt Steinbauer. In diesem Jahrzehnt, 2007 bis 2016, haben sich auf den Bergen fünfmal so viele Arten neu etabliert wie im gleichen Zeitraum vor 50 Jahren.