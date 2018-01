Das BSI rät Nutzern dazu, Flash zumindest einzuschränken. In der so genannten "Click-to-Play"-Einstellung bleiben Browser-Erweiterungen so lange deaktiviert, bis der Nutzer auf den entsprechenden Inhalt klickt. Diese Einstellung ist in den Tiefen der Browser-Einstellungen versteckt, im Netz finden sich aber viele Anleitungen wie diese.