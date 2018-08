Nach Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werden Frauen und Geringverdiener in Deutschland bei der Rente massiv benachteiligt. Einer OECD-Untersuchung von Anfang Dezember zufolge erhalten Frauen in keinem Mitgliedstaat so wenig staatliche Rente im Vergleich zu Männern. Sie haben noch im Durchschnitt nicht einmal halb so viel Rente wie die Männer. Das Risiko für Altersarmut sei damit "besonders hoch für deutsche Frauen", heißt es in der Untersuchung "Renten auf einen Blick 2017".



Aussicht auf Besserung ist der OECD zufolge derzeit nicht in Sicht: Da viele deutsche Frauen in Teilzeit arbeiteten, werde die Rentenerwartung in Deutschland "wahrscheinlich weiter hinter der der Männer herhinken", schreiben die Autoren. Auch Geringverdiener sind laut der Studie überdurchschnittlich benachteiligt: Sie erhalten in Deutschland im Schnitt 55 Prozent ihres früheren Lohns aus der Rentenkasse, während es im OECD-Schnitt 73 Prozent sind, also 18 Prozentpunkte mehr.