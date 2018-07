So investieren inzwischen viele deutsche Städte in öffentliche Grünflächen, Renaturierung und Revitalisierung. Längst haben die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung erkannt, dass ihnen dies einen Wettbewerbsvorteil durch erhöhte Standortattraktivität verschafft. "Hinsichtlich der zunehmenden Urbanisierung, gewinnt Stadtgrün an Bedeutung", so Johanna Schnellinger von der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. "Durch urbanes Grün werden die Belastungen von Luftqualität, Stadtklima und Gewässern vermindert". Auch auf die Entwicklung der lokalen Biodiversität wirkt sich die Investition in Flora und Fauna aus, erklärt Schnellinger.