Die Wut in Indien wächst - und auch die Angst. Die Angst, dass die größte Demokratie der Welt mit ihren 1,3 Milliarden Einwohnern zu einem autokratischen Regime verkommt, in dem die 200 Millionen Muslime Bürger zweiter Klasse werden. Zehntausende gehen jeden Tag im ganzen Land auf die Straße. Die Regierung will sie zum Schweigen bringen: In mehreren Regionen verbot sie größere Menschenansammlungen und ließ Tausende Demonstranten in Bussen abtransportieren, wenn sie trotzdem kamen. Immer wieder schlugen Polizisten mit Stöcken auf Demonstranten ein und beschossen sie mit Tränengas. Bisher starben mindestens 21 Menschen, darunter ein acht Jahre alter Junge.