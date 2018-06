Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala. Quelle: Alejandro Balan/dpa

Nach der heftigen Vulkaneruption mit Dutzenden Toten in Guatemala ist der Volcan de Fuego (Feuervulkan) wieder ausgebrochen. Nach der erneuten Explosion am Dienstag wälzte sich Lava den Südhang des Berges hinab, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Die Helfer mussten die Sucharbeiten vorübergehend einstellen.



Laut Sergio Cabanas, Leiter des Katastrophenschutzes, werden noch immer fast 200 Menschen vermisst. "Wir kennen ihre Namen, ihr Alter und aus welchen Dörfern sie stammen", so Cabanas.