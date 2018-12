Henning Lobin: Nein, garantiert nicht. Früher sind spontane Kommentare zum Beispiel auf Zettel gekritzelt und in der Schulklasse herumgereicht worden. Heute haben die Schüler WhatsApp-Gruppen oder die Kommentarspalte bei Instagram. Was sie da schreiben, ist für ein großes Publikum viel sichtbarer als frühere Zettelbotschaften. Wir haben es also eher mit einer optischen Täuschung zu tun.