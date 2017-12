Die Tee-Liebhaber in Großbritannien bieten der Kaffee-Konkurrenz mit ungewöhnlichen Innovationen die Stirn. Einige Restaurants in London bieten spezielle Menüs mit den dazu passenden Teesorten an. Zwei Gourmet-Restaurants beschäftigen sogar Tee-Sommeliers, berichtet die UK Tea and Infusions Association.