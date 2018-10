Egal ob Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" oder Beethovens "9. Sinfonie": Wer hierzulande ein klassisches Meisterwerk, auf die Bühne gebracht von einem großen Orchester, genießen möchte, muss meist nicht mehr als eine halbe Stunde Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Orchesterlandschaft so vielfältig wie in Deutschland. Jährlich werden hierzulande mehr als 120.000 Bühnenaufführungen und 9.000 Konzerte geboten. Von der Norddeutschen Philharmonie Rostock bis zur Bad Reichenhaller Philharmonie am Alpenrand gibt es 9.746 Planstellen in 129 Orchestern.