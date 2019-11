Die Modenschau bei Victoria's Secret fällt 2019 aus. Archivbild.

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die US-Dessous-Marke Victoria's Secret streicht ihre berühmte Modenschau in diesem Jahr. Nach Berichten mehrerer US-Medien teilte der Mutterkonzern L Brands die Entscheidung in einem Telefonat mit Analysten mit.



Die Show kämpft seit Jahren mit sinkenden Zuschauerzahlen, 2018 hätten diese einen Tiefpunkt erreicht. Victoria's Secret habe zuletzt Kunden an die Konkurrenz verloren, berichtet CNN. Die Dessous-Schau war häufig als sexistisch und anti-feministisch bezeichnet worden.