Ein großes Problem bleiben die radikalen Islamisten - obwohl der IS im Irak und in Syrien dramatisch an Einfluss verloren hat. Deshalb hätten sich ehemalige Kämpfer der Terrormiliz in anderen Ländern der Region, aber auch in Asien und im südlichen Afrika festgesetzt, so Open Doors. Auch die Terrormiliz Boko Haram hinterlässt eine Spur der Gewalt: So wurden in Nigeria 2018 mit 3.731 mehr Christen um ihres Glaubens willen ermordet als in allen Ländern zusammen.