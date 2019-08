Neues Stadtquartier: Ehemalige Kaserne in Oldenburg (Achiv).

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat im ersten Halbjahr 2019 etwa 80 Prozent ihrer verkauften Liegenschaften an privat abgegeben. Das geht aus einer Auskunft des Finanzministeriums an die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay hervor. Lay forderte ein Ende des Verkaufs an privat. Die Grünen verlangen den Verkauf an gemeinnützige Einrichtungen. Die FDP verteidigte die Praxis.



Die Bima gehört dem Bund und ist mit etwa 36.000 Wohnungen eine der größten Grundeigentümerinnen.