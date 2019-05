Juso-Chef Kevin Kühnert.

Quelle: Marius Becker/dpa

Juso-Chef Kevin Kühnert will den Besitz von Immobilien beschränken. "Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".



"Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt." Noch besser seien genossenschaftliche Lösungen, im Optimalfall gebe es überhaupt keine privaten Vermietungen mehr, so der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation.