Die Expo Real ist Europas größte Immobilienmesse. Quelle: Tobias Hase/dpa

Der jahrelange Immobilienboom in Europa nähert sich nach Einschätzung milliardenschwerer Vermögensverwalter allmählich seinem Ende. Viele Investoren nehmen inzwischen lieber niedrigere Renditen als höhere Risiken in Kauf, wie die Manager von vier großen Gesellschaften zum Auftakt der Immobilienmesse Expo Real in München sagten.



Die Lage sei von Land zu Land unterschiedlich, in Deutschland aber sei es "eher spät am Tag", meinte Lars Huber von der Investmentgesellschaft Hines.