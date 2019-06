Einen Tag lang führt er uns durch eine Welt, die für die meisten Menschen unerreichbar in einem anderen Universum liegt. Erster Stopp ist ein Reihenhaus in der Upper East Side, gehobene Kategorie: "Also die Lage ist 1A hier, es gibt viele private Schulen, auch viele staatliche Schulen sind hier", erklärt Steinau. "Es ist ein Produkt, das sehr viele Familien toll finden. Man kriegt ein schönes Wohnerlebnis hier über diese fünf Stockwerke." Ein realistischer Preis für das Objekt liege zwischen 20 und 25 Millionen Dollar.



Im Moment gebe es viel solcher "Schnäppchen" in New York. Die Zeit zum Kauf sei gut, wegen der politischen Großwetterlage kämen weniger Russen und Chinesen.



Er habe aber auch etwas Günstigeres im Angebot, ein Preisniveau für all diejenigen, für die 20 bis 25 Millionen dann doch ein bisschen viel sind. Steinau zeigt uns eine Wohnung in einem Hochhaus-Neubau, rund 130 Quadratmeter Fläche: "Das ist ein sehr erfolgreiches Gebäude, besonders, wenn man das mittlere Segment bedient, so zwischen drei und zehn Millionen. Die Lage ist spektakulär."