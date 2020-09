Blick über die Berliner Karl-Marx-Allee.

Quelle: Annette Riedl/dpa/Archivbild

Die deutsche Immobilienwirtschaft hofft auf ein rasches juristisches Ende des am Sonntag in Kraft getretenen Berliner Mietendeckels. Er setze seine Hoffnung auf eine Korrektur "dieser Fehlleistung" durch die von CDU und FDP im Bundestag angekündigte Normenkontrollklage, teilte der Präsident des Branchenverbands Zentraler Immobilienausschuss, Andreas Mattner, mit.



Das Gesetz sei ein Zeichen für den Abstieg Berlins als Metropole. Investoren hätten sich bereits von Bauabsichten in Berlin zurückgezogen, so Mattner.