Giuliani agierte als Mittelsmann im Auftrag Trumps - das bestätigen auch andere Zeugen. Bill Taylor etwa, der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, gab an, Giuliani habe einen "irregulären" Kanal nach Kiew gelegt und somit die offiziellen diplomatischen Beziehungen der beiden Staaten untergraben. George Kent, Vize-Staatssekretär im US-Außenministerium, beschrieb, wie Giuliani versucht habe, "Schmutz" gegen Biden auszugraben. Marie Yovanovitch, Ex-Botschafterin in der Ukraine, machte Giuliani für eine gegen sie gerichtete Rufmordkampagne mitverantwortlich - die Diplomatin hatte sich in dem Land gegen Korruption engagiert. Und auch die ehemalige Beraterin des Weißen Hauses für Russland-Fragen, Fiona Hill, beschrieb eine undurchsichtige Rolle von Trumps persönlichem Anwalt.