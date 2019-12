Es geht vor allem um die Ukraine-Affäre. Am Ende dürften die Vorwürfe auf Machtmissbrauch, Bestechung und Behinderung der Ermittlungen lauten. Es wird erwartet, dass Abgeordnete der Demokraten unter Federführung von Pelosi und des Justizausschusses im Repräsentantenhaus die Ausarbeitung der "Artikel" in den nächsten Tagen abschließen. Das Justizgremium könnte diese dann schon kommende Woche abnicken, in den Tagen vor Weihnachten könnte das Votum der gesamten Parlamentskammer folgen.