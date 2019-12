Dabei sollte ihnen zufolge die Ukraine dafür gewonnen werden, gegen Demokraten wie Trumps Rivalen Joe Biden zu ermitteln und sich in das US-Wahlverfahren einzumischen.Trump sagte, er wissen nicht, wieso Giuliani das Büro des Weißen Hauses für Verwaltung und Budget angerufen habe, das Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 400 Millionen Dollar zurückgehalten hatte. "Sie müssen ihn fragen. Klingt wie etwas, das nicht so kompliziert ist...Keine große Sache."