Das Thema bestimmte auch eine TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber am Mittwochabend. Senator Bernie Sanders nannte Trump in der Debatte einen pathologischen Lügner und den wohl korruptesten Präsidenten in der modernen Geschichte der USA. Joe Biden erklärte, Trump habe unbedingt verhindern wollen, dass er Präsidentschaftskandidat werde. Trump habe dafür auch Militärhilfe an die Ukraine aufgehalten und so den Tod von Menschen im Ukrainekonflikt in Kauf genommen.