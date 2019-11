Das Kapitol in Washington (Archiv).

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Erstmals seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump werden Zeugen an diesem Mittwoch im US-Kongress öffentlich befragt. Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an und haben bisher Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt.



Die Demokraten werfen Trump vor, die ukrainische Regierung gedrängt zu haben, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Sie verdächtigen ihn, Militärhilfe in Millionenhöhe als Druckmittel eingesetzt zu haben.