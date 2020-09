Mitch McConnell im Senat

Quelle: -/Senate Television/AP/dpa

Das abschließende Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump soll nach Angaben des republikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnell erst in den nächsten Tagen fallen. McConnell erklärte, man werde nun die nächsten Schritte festlegen, um "das Verfahren in den kommenden Tagen abzuschließen".



Ursprünglich hatte es Spekulationen gebeben, dass das Verfahren noch in der Nacht enden könne. Zuvor waren die Demokraten mit ihrem Vorstoß gescheitert, Belastungszeugen vorzuladen.