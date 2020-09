Sprecherin vom US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, will den Weg frei machen für den Start des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump im Senat.



Pelosi will die Anklagepunkte in der kommenden Woche an die andere Kongresskammer übermitteln. Dies ist Voraussetzung für das eigentliche Verfahren im Senat. Trump ist der dritte US-Präsident in der Geschichte, der sich einem Verfahren stellen muss. Noch nie wurde ein US-Präsident am Ende des Amtes enthoben.