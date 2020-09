Amtsenthebungsverfahren in den USA

Quelle: -/Senate Television/AP/dpa

Die Verteidiger von US-Präsident Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren haben ein rasches Abweisen der Anklage gefordert. Die Demokraten hätten das Impeachment gegen Trump nur begonnen, weil sie seine Politik ablehnten, nicht weil es juristisch stichhaltige Gründe gäbe, sagte Trumps führender Anwalt Jay Sekulow in seinem Abschlussplädoyer im Senat.



Am Donnerstag und Freitag können die Senatoren schriftlich Fragen an Ankläger und Verteidiger richten. Danach geht es um mögliche Zeugen.