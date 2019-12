Jerrold Nadler, Vorsitzender des US-Justizausschusses.

Der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus hat die Abstimmung über Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump verschoben. Die Abgeordneten würden dafür nun an diesem Freitag wieder zusammenkommen, sagte der demokratische Ausschussvorsitzende Jerrold Nadler.



In den Anklagepunkten wird Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses vorgeworfen. Das Votum des Justizausschusses ist eine Empfehlung an das Plenum des Repräsentantenhauses.