US-Präsident Donald Trump in Washington.

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der offiziellen Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn an die Wähler gewandt. Via Twitter verbreitete er ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem er in die Kamera blickt und mit dem Zeigefinger in Richtung des Betrachters deutet.



Darauf der Slogan: "In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter Euch her. Ich bin nur im Weg." Mit seiner Pose erinnert Trump an die Darstellung von Uncle Sam - der Personifizierung der USA - auf einem Poster aus dem Ersten Weltkrieg.