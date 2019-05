Kinder in Pakistan werden gegen Polio geimpft. Archivbild

Quelle: Muhammad Sajjad/AP/dpa

Eine Polio-Impfhelferin ist in der pakistanischen Stadt Chaman getötet worden. Ein weiteres Mitglied des Impfteams sei verletzt worden, als Bewaffnete das Feuer auf die Gruppe und ihre Begleit-Polizisten eröffneten, sagte ein Behördenvertreter.



In Pakistan wurden schon früher Impfteams angegriffen und Helfer getötet. Radikale Islamisten glauben, Impfungen seien Teil einer Verschwörung des Westens, um Muslime unfruchtbar zu machen. Die Impfkampagne gegen Kinderlähmung war am Montag gestartet.