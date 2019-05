Ein Impfpass mit einer angekreutzen Masern-Impfung. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) hat vor der Gefahr von Masern gewarnt. Zwischen Januar 2016 und März 2019 seien in der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum mehr als 44.000 Fälle gemeldet worden, teilte die Behörde mit. Die globalen Impfquoten würden in der EU nicht erreicht.



Nach den Zielsetzungen der Weltgesundheitsorganisation sollten Masern in Europa bereits 2000 ausgerottet sein, hieß es. In Deutschland wird derzeit über eine Impfpflicht diskutiert.