Einsatz in einem Ebola-Behandlungszentrum. Symbolbild

Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

In Uganda sind vier Ebola-Impfteams unterwegs, nachdem eine Kongolesin an Ebola gestorben ist. Die Frau war zuvor auch in Uganda auf dem Markt gewesen. Die Teams sowie andere Helfer suchen nach Menschen, die in Kontakt mit der Frau waren. Das sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Die WHO ist besorgt, weil der Ausbruch nach einem Jahr noch nicht unter Kontrolle ist. Im Kongo gab es bis Mittwoch mehr als 2.500 Ebola-Fälle und mehr als 1.600 Tote.