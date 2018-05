Sie wollen dort nicht noch mal die gleichen Fehler machen: zusehen und zu lange überlegen. Das musste sich die Weltgesundheitsorganisation nach der Epidemie vor vier Jahren vorwerfen lassen, als mehr als 11.000 Menschen in Westafrika an Ebola starben. Damit das nicht wieder passiert, stufte die WHO Risikowarnung für den Kongo sofort in der Kategroie "sehr hoch" ein. Auch die Nachbarländer wurden direkt alarmiert. Vor allem, weil zum ersten Mal ein Ebola-Virus in einer Millionen-Stadt im Kongo identifiziert wurde: Mbandaka hat 1,2 Millionen Einwohner. "Wir sind sehr besorgt und bereiten uns auf alle Szenarien vor, auch auf das schlimmste", sagte der stellvertretende WHO-Generaldirektor Peter Salama bei der Jahrestagung der Organisation in Genf.