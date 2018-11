Im weitesten Sinne um Medizinprodukte - also alles, womit Kranke behandelt werden, ohne dass es Arzneimittel sind, vom Rollstuhl bis zum Pflaster. Im engeren Sinne geht es um Implantate - also Produkte, die dauerhaft in den Körper eingesetzt werden, wie Herzkatheter, Kniegelenke oder Insulinpumpen. Die Medizinprodukte sind in vier Risikogruppen aufgeteilt - vom geringen Risiko (Thermometer) bis zum sehr hohen Risiko (Brustimplantat).